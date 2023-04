Bundesliga VfL Bochum feiert wichtigen Punktgewinn bei Union Berlin

So ging ein Raunen durch die Alte Försterei, als Jerome Roussillons Flanke (37.) die Bochumer Querlatte küsste. Ähnlich ansatzlos fiel die Führung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als VfL-Profi Patrick Osterhage Union Aissa Laidouni rund 20 Metern vor dem eigenen Tor foulte. Aus dieser vortrefflichen Freistoß-Position war es für Zauberfuß Juranovic ein Leichtes, den Ball wunderschön in die linke Ecke zu zirkeln.