Schöppner und Kleindienst treffen VfB Stuttgart verliert bei Aufsteiger Heidenheim mit 0:2

Erst einen Elfmeter verschossen, dann hinten einen Kopfballtreffer und einen Weitschuss kassiert. Der VfB Stuttgart hat am Sonntagabend das Schwaben-Duell der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim mit 0:2 (0:0) verloren. Jan Schöppner (70. Minute) und Tim Kleindienst (90.+4) trafen für den Aufsteiger, der zuvor vier Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander kassiert hatte und aus dem DFB-Pokal ausgeschieden war. Der VfB bleibt Tabellendritter, verlor aber ein bisschen den Anschluss an die Spitze. Silas vergab per Foulelfmeter die große Chance zur Führung für die Stuttgarter (57. Minute).