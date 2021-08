Bundesliga : VfB Stuttgart stürmt mit Kantersieg an die Spitze

VfB Stuttgart stürmt mit Kantersieg an die Spitze

Düsseldorf Der VfB Stuttgart hat am Samstagnachmittag durch einen deutlichen Sieg gegen den Aufsteiger Greuther Fürth die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Auch Hoffenheim und Wolfsburg gewannen.

Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth hat bei seiner Bundesliga-Rückkehr nach 3010 Tagen einen kapitalen Fehlstart hingelegt. Das Kleeblatt erhielt im ersten Bundesligaspiel seit mehr als acht Jahren beim VfB Stuttgart eine Lehrstunde und verlor verdient 1:5 (0:2). Für die Schwaben war es der erste Auftaktsieg in der höchsten Spielklasse seit zehn Jahren.

Damit verpassten die Freiburger von Trainer Christian Streich einen perfekten Saisonstart, in den vorherigen zwei Jahren war Freiburg jeweils mit Siegen gestartet. Dem SC gelang in nun fünf Partien noch nie ein Bundesliga-Dreier auf der Alm, wo am Samstag 13.750 Zuschauer für eine tolle Stimmung sorgten.