„Einfach mega“ Stuttgart lässt Schalke und Bochum hinter sich

Sebastian Hoeneß joggte beim Abpfiff mit einem breiten Grinsen auf den Platz, 5000 Stuttgarter Fans sangen in ihrer Kurve „Oh, wie ist das schön“. Der VfB-Jubel nach dem 4:1 (1:1) beim FSV Mainz 05 fühlte sich an, als wäre der Klassenerhalt schon geschafft. Das ist er noch nicht - aber die Schwaben sind in höchster Not ans rettende Ufer geklettert und nehmen ihr Schicksal wieder selbst in die Hand.