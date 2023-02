DFB-Projektleiter Drees VAR-Abschaffung „keine realistische Forderung“

Düsseldorf · Nach dem vergangenen Bundesliga-Spieltag gab es wieder viel Kritik am Video Assistant Referee (VAR). VfB Stuttgarts Trainer Bruno Labbadia will ihn am liebsten abschaffen. Daraus wird aber nichts.

14.02.2023, 19:05 Uhr

Schiedsrichter Tobias Stieler beim Videobeweis. Foto: dpa/Bernd Thissen

DFB-Projektleiter Jochen Drees kann sich trotz vermehrter Proteste eine Abschaffung des Video Assistant Referees (VAR) in der Fußball-Bundesliga nicht vorstellen. Es sei „keine realistische Forderung, ihn abzuschaffen“, sagte Drees dem Pay-TV-Sender Sky. „International setzen immer mehr Ligen auf den VAR. Es wird kein Turnier auf internationaler Ebene ohne VAR mehr geben.“ Stieler steht nach Elfmeter-Entscheidung wieder einmal in der Kritik Nach Pokal-Duell zwischen Bochum und dem BVB Stieler steht nach Elfmeter-Entscheidung wieder einmal in der Kritik Nach dem vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga hatte es in mehreren Stadien heftige Kritik gegeben. Der DFB-Videobeweischef sagte nun: „Wir haben wesentlich weniger Fehlentscheidungen durch den VAR. Dennoch ist die Erwartungshaltung, dass wir keine Fehler mehr machen, nicht zu erfüllen. Der VAR ist ein Instrument, das von Menschen bedient wird.“ Es werde „nie eine hundertprozentige Trefferquote“ geben. Zugleich sieht Drees Steigerungspotenzial beim VAR-Einsatz in Deutschland und kritisierte einige Referees. „Wir müssen (...) auch die Entscheidungsqualität der Schiedsrichter verbessern. Damit waren wir in der Hinrunde überhaupt nicht zufrieden“, sagte der zuständige Projektleiter. Das sei zwar „in der Rückrunde besser geworden, doch auch da erleben wir Fälle, wo der Mut, eine Entscheidung aktiv zu treffen, fehlt.“ 19 Bilder Was sich der Fußball von anderen Sportarten abgucken könnte 19 Bilder Foto: IMAGO Am vergangenen Bundesliga-Spieltag hatte RB Leipzigs Trainer Marco Rose den seiner Meinung nach „inflationären“ Gebrauch des Videobeweises in Deutschland angesprochen. Trainerkollege Bruno Labbadia hatte nach dem 1:2 seines VfB Stuttgart beim SC Freiburg gar scharfe Kritik am Videobeweis geübt. Dieser sei eingeführt worden, „um krasse Fehlentscheidungen aufzudecken. Und dann braucht der Schiedsrichter gefühlt zehn Minuten, um sich festzulegen. Ich bleibe ein totaler Gegner des VAR. Er macht den Fußball kaputt.“ Im Sky-Interview wetterte er: „Du kannst vor allem nicht den Schiedsrichter, der eine klare Entscheidung trifft, rausholen. Damit enteierst du die Schiedsrichter.“

(dpa/stja)