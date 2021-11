Bundesliga : Union gewinnt das Berliner Derby gegen Hertha BSC

Berlin Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga das Topspiel des Spieltags und das Stadtderby gegen Hertha BSC für sich entschieden. Die Eisernen gewannen durch Tore von Taiwo Awoniyi und Christopher Trimmel mit 2:0.

Union ist die Nummer eins in Berlin: In einem einseitigen Stadtderby besiegten die Eisernen ihren Rivalen Hertha BSC völlig verdient mit 2:0 (2:0) und untermauerten den sportlichen Machtwechsel in der Hauptstadt. Als Tabellenfünfter hat Union sieben Punkte mehr auf dem Konto als die neureiche Hertha, die den Blick in der Fußball-Bundesliga wieder verstärkt Richtung Abstiegszone richten muss.