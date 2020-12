1:3 gegen Hertha : Union verliert Berliner Derby und Max Kruse

Berlin Union Berlin hat das Stadtderby bei Hertha BSC mit 1:3 verloren. Schon in der ersten Halbzeit flog Robert Andrich vom Platz, zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Max Kruse.

Von der Bank zum Derby-Helden: Der Pole Krzysztof Piatek hat mit einem Tore-Doppelpack das Berliner Stadtduell entschieden. Der zur Pause eingewechselte Hertha-Mittelstürmer sorgte am Freitagabend zum Auftakt des zehnten Spieltages der Fußball-Bundesliga mit seinen Treffern in der 74. und 77. Minute für den 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den Rivalen 1. FC Union. Es war der erste Heimsieg der „Alten Dame“ in dieser Saison, der Gegner aus Berlin-Köpenick verlor hingegen seit dem 19. September erstmals wieder.