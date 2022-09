Nach Europapokal-Enttäuschungen : Frühes Eigentor bringt Union in Köln auf die Siegerstraße

Frühes Eigentor bringt Union in Köln auf die Siegerstraße

Köln Elfmeter verschossen, Abseitstor erzielt und doch gewonnen: Weil der 1. FC Köln früh ein Eigentor unterlief, gewinnt Union Berlin knapp in der Domstadt. Die Kölner kassierten zudem einen Platzverweis.

Union Berlin hat sein verpatztes Europa-League-Debüt gut verarbeitet und ist zumindest für einige Stunden an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gestürmt. Drei Tage nach dem ärgerlichen 0:1 gegen den belgischen Vizemeister Royale Union Saint-Gilloise gewann die abgezockte Mannschaft von Trainer Urs Fischer verdient mit 1:0 (1:0) beim 1. FC Köln und verdrängte Bayern München vom ersten Platz.

Der SC Freiburg hatte jedoch am frühen Sonntagabend (17.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Mönchengladbach zum Abschluss des sechsten Spieltags noch die Chance, wieder an den Köpenickern vorbeizuziehen.

Kölns Innenverteidiger Timo Hübers unterlief bei der ersten Saisonniederlage des FC bereits in der dritten Minute ein Eigentor, kurz darauf scheiterte Jordan Siebatcheu (10.) bei einem allerdings sehr fragwürdigen Handelfmeter an FC-Torhüter Marvin Schwäbe. Ein weiteres Tor des auffälligen Sheraldo Becker (14.) zählte wegen Abseits nicht. Dennoch stand am Ende das saisonübergreifend 13. Bundesligaspiel ohne Niederlage.