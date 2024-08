„Wäre bitter, wenn ich gehen muss“ Undav-Transfer zum VfB Stuttgart bleibt Hängepartie

„Es wäre bitter, wenn ich gehen muss, weil ich hier in Stuttgart bleiben möchte“, sagte Undav erst wieder zu Beginn der Woche in einem Youtube-Format auf dem Kanal des Profiboxers Agit Kabayel: „Stuttgart will mich unbedingt haben, die lieben mich.“ Ein Gefühl, das Undav aus Brighton nicht kennt. Da sei „ein Jahr nichts“ gekommen, „ich habe im letzten Jahr von Brighton nie richtig Wertschätzung bekommen. Es hat sich niemand um mich gekümmert.“