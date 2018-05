Bundesliga und 2. Liga : DFL gibt Spielpläne am 29. Juni bekannt

Fußballfans wissen schon in einem Monat, wann und wo ihr Lieblingsklub in der kommenden Saison um Punkte kämpft. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wird am 29. Juni die Spielpläne für die Bundesliga und die 2. Liga bekannt geben.

Das twitterte die DFL am Montag. Der Auftakt der Ligen steht bereits fest: Die 2. Liga startet am 3. August, die Bundesliga drei Wochen später (24. August).

