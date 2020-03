Schreiben an den DFB : Ultras drohen mit Spielabbrüchen

Schiedsrichter Christian Dingert im Gespräch mit den Spielern von 1899 Hoffenheim und Bayern München. Foto: dpa/Michael Probst

Düsseldorf Der Streit zwischen Ultras und DFB geht in eine neue Runde: Die Fanszenen deutscher Fußball-Klubs haben sich am Freitag mit einem offenen Brief an den DFB gewandt und darin wieder mit Provokationen gedroht.

Die Fanszenen deutscher Fußball-Vereine haben sich in einem gemeinsamen Statement an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gerichtet und den Konflikt der vergangenen beiden Bundesliga-Wochenenden um Dietmar Hopp neu befeuert. „Wir Fans werden die Praxis vom letzten Spieltag nicht einfach so hinnehmen und im Zweifel weiter Unterbrechungen und auch Abbrüche in Kauf nehmen“, heißt es in dem Brief, der online unter dem Titel „Kollektivstrafen zum ‚Schutze’ eines Milliardärs – der DFB zeigt erneut sein wahres Gesicht“ auf mehreren Seiten der Ultras zu finden ist.

Die Anhänger fordern vor allem die Abschaffung von Kollektivstrafen: „Es wird Zeit, dass der DFB sein mittelalterliches Rechtsverständnis für alle Zeit hinter sich lässt und Kollektivstrafen nicht nur aussetzt, sondern seine Rechts- und Verfahrensordnung diesbezüglich ändert und damit das Instrument der kollektiven Bestrafung abschafft. Im gleichen Zuge erwarten wir die sofortige Aufhebung der gegen Borussia Dortmund ausgesprochenen Zuschauerausschlüsse.“ Der DFB hatte Ende Februar eine Bewährungsstrafe gegen die Fans des BVB widerrufen. Deshalb muss der Verein zwei Jahre bei Auswärtsfahrten zur TSG Hoffenheim ohne Publikum auskommen.

Dieser Entschluss führte vor allem am vergangenen Wochenende zu einer Vielzahl von Spielunterbrechungen, weil unter anderem die Kurven von Borussia Dortmund, Bayern München und dem 1. FC Köln beleidigende Banner gegen den Hoffenheim-Mäzen Hopp hochhielten. Die Partie zwischen Hoffenheim und Bayern gipfelte darin, dass sich beide Mannschaften beim Stand von 6:0 für die Münchner in den letzten 13 Minuten nur noch den Ball zuschoben. Bei einer weiteren Unterbrechung wäre es zum Spielabbruch gekommen.

Die Fanszenen kritisierten zudem die Reaktion der Funktionäre auf ihren Protest. „Sich gegenseitig übertreffend fabulierten Dietmar Hopp, Karl-Heinz Rummenigge und der DFB selbst, neben abgehalfterten D-Prominenten des Fußballs über „Würde“, „Moral“ und „Respekt“. Dieselben Personen, die im Falle Hopp daran arbeiten, dass der Fußball der Zukunft von hochgezüchteten Retortenvereinen mit unkritischem Klatschpublikum beherrscht wird“, hieß es in dem Brief und griffen den Rekordmeister für die Abhaltung seiner Trainingslager in Katar an, „einem Land, welches Menschenrechte und somit die oben erwähnten Werte mit Füßen tritt“.