Bundesliga-Übertragungen : Amazon entert deutschen Sport-Markt

Berlin Versanddienstleister Amazon mischt zum Saisonende der Bundesliga in der Berichterstattung kräftig mit und überträgt einige Spiele. Es darf als Fingerzeig für mehr verstanden werden.

Ob Jeff Bezos gerne Bundesliga schaut, ist nicht bekannt. American Football mag der reichste Mensch der Welt, es halten sich Gerüchte über den Kauf eines NFL-Teams. "Soccer" könnte aber schon jetzt für den laut Forbes 147,7 Milliarden US-Dollar schweren Bezos und sein Unternehmen Amazon zum neuen Aushängeschild werden. Der Versandriese drängt am deutschen Markt öffentlichkeitswirksam in die Sport-Berichterstattung.

Die Streitigkeiten des Rechtehalters Eurosport mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) hat Amazon genutzt und sich kurzfristig als zweiter Streaminganbieter neben Dazn platziert. Nach dem holprigen Debüt am vergangenen Montag beim Spiel Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen hat sich der Online-Dienstleister auch Rechte am Berlin-Derby zwischen Hertha BSC und Union am Freitag sowie dem Sonntagsspiel Schalke 04 gegen den FC Augsburg erworben.