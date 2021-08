Erster Einsatz beim Bundesliga-Auftakt : U21-Nationaltrainer Kuntz wird Experte bei Sat. 1

Hamburg U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz wird der neue Experte beim Bundesliga-Comeback von Sat.1. Erster Einsatz für den 58-Jährigen ist das Auftaktspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem deutschen Rekordmeister Bayern München am Freitag.

