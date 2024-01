Neue TV-Rechte Sportschau-Zukunft am Samstagabend offen – DFL plant Doku

Bislang überträgt die ARD am Samstagabend im Free-TV ab 18.30 Uhr die Zusammenfassungen der Erst- und Zweitligapartien - parallel zum Abendspiel der Bundesliga. Man habe zwei Szenarien beim Bundeskartellamt eingereicht, „eines mit einem Sendefenster, wie man es heute kennt. Was an die ARD-Sportschau, aber genauso auch an andere frei empfangbare Sender gehen könnte“, sagte Merkel, dazu „ein späteres Sendefenster von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr“.