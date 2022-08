Dazn, Sky und Co. : Hier sehen Sie die Spiele der Fußball-Bundesliga am 1. Spieltag live im TV

Düsseldorf An 34 Spieltagen kämpfen in der Fußball-Bundesliga 18 Mannschaften um den Titel, internationale Startplätze und gegen den Abstieg. Wir zeigen, wo Sie die Spiele live im TV oder Livestream verfolgen können.

Bei welchen Sendern laufen Bundesliga-Spiele im TV?

Der andere Pay-TV-Abieter ist Dazn . Die Streaming-Plattform, die inzwischen auch zwei lineare TV-Sender ausstrahlt, überträgt 106 Bundesliga-Partien live. Der kostenpflichtige Internetanbieter zeigt die jeweilige Partie am Freitagabend und die zwei Begegnungen an jedem Sonntag (15.30 Uhr und 17.30 Uhr). Zehnmal pro Spielzeit darf Dazn zudem Spiele am Sonntag um 19.30 Uhr zeigen.

Gibt es die Bundesliga auch im Free-TV?

Jein! Der Privatsender Sat.1 hat sich die Rechte für drei Partien pro Saison gesichert. Das Freitagsspiel am ersten Bundesliga-Spieltag wird live gezeigt. Aufgrund der Winter-WM in Katar kann Sat.1 in dieser Saison aber keine Live-Übertragungen am 17. und am 18. Spieltag zeigen. Der Free-TV-Sender hat stattdessen Ersatz-Termine von der Deutschen Fußball Liga (DFL) erhalten. Sat.1 wird nun am 11. November ein Spiel des 15. Spieltages live übertragen und nach der Winterpause am 20. Januar kommenden Jahres eine Partie des 16. Spieltages.