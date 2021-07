Kommt Kostic? : Hertha BSC gibt Cordoba an Krasnodar ab

Berlin Hertha BSC verkauft seinen Stürmer Jhon Cordoba an den russischen Erstligisten FK Krasnodar, nur der Medizincheck steht noch aus. Die Berliner wollen mit den Einnahmen angeblich Filip Kostic aus Frankfurt holen.

Hertha BSC gibt Stürmer Jhon Cordoba an FK Krasnodar ab. Der Berliner Fußball-Bundesligist und der russische Erstligist haben sich am Sonntag auf einen Transfer geeinigt. Die Ablösesumme soll nach Medienberichten zwischen 15 und 20 Millionen Euro liegen, offiziell machte Hertha darüber keine Angaben.

Trainer Pal Dardai hat sich bereits von Cordoba verabschiedet. Schon beim 2:2 im Testspiel am Samstag beim Zweitligisten FC St. Pauli war der Kolumbianer nicht mehr im Aufgebot gewesen. „Ich habe mich bedankt für seine Tore. Jedes Tor, das er für Hertha BSC gemacht hat, war wichtig“, sagte Dardai am Sonntag.

Hertha hatte erst in der Schlussphase der vorigen Saison den Klassenerhalt gesichert. „Er ist ein leidenschaftlicher Fußballer. Zum Schluss entscheidet immer der Spieler. Und wenn er eine Möglichkeit hat, was er gern machen will, dann liegt kein Stein im Weg. Trotzdem habe ich mich bedankt dafür, was er letzte Saison alles geleistet hat“, erklärte Dardai.