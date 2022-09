Prognose der Redaktion : Bundesliga - so tippt die RP den 7. Spieltag

Bundesliga - so tippt die RP den 7. Spieltag

Düsseldorf Am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach die Bullen aus Leipzig. Bayer 04 spielt zuhause gegen Werder Bremen und das Ruhrpott-Derby wird in Dortmund ausgetragen. Bundesliga-Tipps von RP Online.

Am Samstagabend steigt in Mönchengladbach das Topspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig . Mit Platz acht und zehn hinken beide Teams ihren Erwartungen etwas hinterher.

Unser Tipp: Die beiden Teams liefern sich eine starkes Spiel, was am Ende in einem Unentschieden endet.