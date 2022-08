Prognose der Redaktion : Bundesliga - so tippt die RP den 4. Spieltag

Bundesliga - so tippt die RP den 4. Spieltag

Düsseldorf Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga gastiert Borussia Mönchengladbach beim FC Bayern München - gelingt dort wieder mal ein gutes Ergebnis? Bayer Leverkusen reist nach dem verkorksten Start nach Mainz und hofft endlich auf Punkte. Klappt es? Die Bundesliga-Tipps von RP Online.

Am Samstagabend steigt in München das Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen sahen in der jüngeren Vergangenheit gegen die Bayern oft gut aus, können sie ihnen auch diesmal ein Bein stellen?