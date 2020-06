Prognose der Redaktion : Bundesliga-Tipps - so tippt die RP den 34. Spieltag

Düsseldorf An jedem Bundesliga-Spieltag gibt unsere Redaktion eine Prognose zu allen Partien ab. Wie spielt Borussia Mönchengladbach? Was macht Fortuna Düsseldorf? Holen die Bayern wieder drei Punkte? Die Bundesliga-Tipps von RP ONLINE.

Fortuna reist zum bereits geretteten Aufsteiger Union Berlin. Im Hinspiel gewannen die Düsseldorfer mit 2:1 dank eines Sonntagsschusses von Erik Thommy in der 90. Minute. So knapp will es die Mannschaft von Uwe Rösler an diesem Wochenende sicherlich nicht machen. Mit einem Sieg steht Fortuna als Relegationsteilnehmer fest, bei einem Unentschieden müsste der Konkurrent aus Bremen hoch gewinnen, während bei einer Niederlage an der Alten Försterei der Absturz auf den direkten Abstiegsplatz 17 droht.