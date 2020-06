Prognose der Redaktion : Bundesliga-Tipps - so tippt die RP den 33. Spieltag

Düsseldorf An jedem Bundesliga-Spieltag gibt unsere Redaktion eine Prognose zu allen Partien ab. Wie spielt Borussia Mönchengladbach? Was macht Fortuna Düsseldorf? Holen die Bayern wieder drei Punkte? Die Bundesliga-Tipps von RP ONLINE.

Für Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach geht es am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga um wichtige Punkte. Beide Klubs spielen am Samstag (15.30 Uhr / Sky).

Denn Werder Bremen spielt zeitgleich gegen den FSV Mainz. Die 05er stehen momentan fünf Zähler vor Fortuna und Werder. Falls Bremen also verliert, wäre auch für Fortuna nur noch der Relegationsplatz zu erreichen. Es ist also enorm spannend im Abstiegskampf. Wir tippen, dass Düsseldorf und Bremen gewinnen und es einen wahren Showdown am letzten Spieltag gibt.

Doch nicht nur in den unteren Tabellenregionen ist es spannend. Auch der Kampf um die Champions League spitzt sich immer mehr zu. Die Gladbacher stehen einen Punkt hinter Bayer Leverkusen, haben aber das bessere Torverhältnis. Durch den überraschenden Punktverlust von RB Leipzig am Mittwoch gegen Fortuna könnte es sich gar noch zu einem Dreikampf entwickeln. Denn die Sachsen haben mit Borussia Dortmund den härtesten Gegner am 33. Spieltag. Doch auch die Aufgabe der Werkself in Berlin ist keinesfalls leicht. Borussia muss aufpassen, den bereits feststehenden Absteiger SC Paderborn nicht zu unterschätzen und die Pflichtaufgabe souverän zu meistern. Wir tippen, dass Borussia gewinnt, Bayer 04 nur einen Punkt in Berlin holt und Leipzig gegen den BVB verliert.