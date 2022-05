Prognose der Redaktion : Bundesliga - so tippt die RP den 33. Spieltag

Düsseldorf Sichert sich die Arminia noch drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt? Kann Leipzig anstelle von Freiburg noch in die Champions League einziehen? Und zeigen die Gladbacher kurz vor Ende der Saison doch noch Kampfgeist? Die Bundesliga-Tipps von RP Online.

Während Arminia Bielefeld im Spiel gegen Bochum um wichtige drei Punkte kämpft, um sich noch den Klassenerhalt zu sichern, hat der VfL nichts mehr zu verlieren. Nach dem 32. Spieltag stehen sie auf dem 12. Platz, am vergangenen Spieltag hat das Team von Thomas Reis gezeigt, dass sie auch in der Lage sind, die „Großen“ zu schlagen. Dennoch wird Bielefeld noch einmal Kampfgeist zeigen und sich auf den Relegationsplatz retten.

Unser Tipp: Bielefeld gewinnt – die Stuttgarter müssen um den Verbleib in der Bundesliga bangen.

Die Leipziger hätten mit einem Sieg gegen Augsburg noch die Chance, in die Champions League einzuziehen und Freiburg somit von dem Platz zu verdrängen. Nach der 3:1-Niederlage gegen die Gladbacher am letzten Spieltag benötigen die Leipziger nun unbedingt einen Sieg, um in der Königsklasse zu spielen. Sie haben aktuell nur einen Zähler Rückstand zum SC.

Unser Tipp: Leipzig will zurück in den großen Wettbewerb, nachdem sie lange dort gespielt haben, und holt sich den Sieg gegen den bayerischen Verein.

Foto: dpa/Sven Hoppe 22 Bilder Die Spieler mit den meisten Meistertiteln

Für die Vereine Greuther Fürth und Borussia Dortmund geht es am vorletzten Spieltag um nichts mehr: Die Kleeblätter sind sicher abgestiegen und können schon für die zweite Liga planen, der BVB hat sich den zweiten Tabellenplatz so gut wie und den Einzug in die Champions League gesichert. Im Duell zwischen den beiden Vereinen geht es darum, zu zeigen, was man kann oder hätte zeigen können. Gerade beim BVB ist bei der Pleite gegen Bochum am vergangenen Wochenende mit einer Reaktion zu rechnen.

Unser Tipp: Dortmund gewinnt gegen den Tabellenletzten mit deutlichem Abstand.

Das Spiel Frankfurt gegen Gladbach bestreiten zwei sehr unbeständige Mannschaften: Die SGE verlor zuletzt gegen Leverkusen, davor spielten sie Unentschieden gegen Hoffenheim. Die Fohlen gewannen zuletzt gegen Leipzig, schafften davor aber auch nur ein 3:3 gegen Freiburg. Es bleibt daher spannend, welche Mannschaft am Ende der Saison noch einmal Stärke zeigt und ein gutes Finale hinlegt.

Unser Tipp: Die Adler-Träger liefern sich mit den Fohlen ein sehr ausgeglichenes Duell. Wir tippen daher auf ein Unentschieden.

Durch das Spiel Stuttgart gegen Bayern wird sich für die Schwaben eventuell noch etwas am Relegationsplatz ändern – sollte Bielefeld gewinnen und der VfB verlieren. Nachdem der FCB in den letzten Spielen fast nur Siege eingefahren hat, spielte Stuttgart zuletzt sehr durchwachsen, kassierte viele Niederlagen oder spielte unentschieden. Sollte die Hertha am vorletzten Spieltag gegen Mainz verlieren, wäre ein Verbleib in der 1. Liga noch möglich, viele Chancen gibt es aber nicht mehr.

Unser Tipp: Die Bayern schlagen Stuttgart solide im eigenen Stadion.

Der 33. Spieltag im Überblick:

VfL Bochum - Arminia Bielefeld (Freitag, 6. Mai, 20.30 Uhr)

1899 Hoffenheim - Bayer 04 Leverkusen

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin

Greuther Fürth - Borussia Dortmund

1. FC Köln - VfL Wolfsburg (alle Samstag, 7. Mai, 15.30 Uhr)

Hertha BSC - FSV Mainz 05 (Samstag, 7. Mai, 18.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 8. Mai, 15.30 Uhr)

FC Bayern München - VfB Stuttgart (Sonntag, 8. Mai, 17.30 Uhr)

RB Leipzig - FC Augsburg (Sonntag, 8. Mai, 19.30 Uhr)

(RP)