Prognose der Redaktion : Bundesliga - so tippt die RP den 32. Spieltag

Bundesliga - so tippt die RP den 32. Spieltag

Düsseldorf Kann Hoffenheim noch in die Champions League einziehen? Schafft die Arminia den Klassenerhalt? Und holen sich die Kölner weitere wichtige Punkte auf ihrer Mission Europa? Die Bundesliga-Tipps von RP Online.

Zu einem Abstiegskampf-Knaller kommt es zwischen der Arminia und Hertha – Platz 17 in der Tabelle tritt gegen den 15. an. Für die Ostwestfalen wäre ein Sieg im Heimspiel sehr wichtig, um den Klassenerhalt noch zu sichern. Allerdings gingen sie beim letzten Spiel gegen Köln leer aus, die Berliner gewannen dagegen gegen Stuttgart, wodurch sich der Abstand zwischen Bielefeld und Berlin noch vergrößert hat. Der Hauptstadtverein ist im Endspurt deutlich besser in Form.