Prognose der Redaktion : Bundesliga-Tipps - so tippt die RP den 31. Spieltag

Für Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach geht es am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga um wichtige Punkte. Die Fortuna ist „heiß wie Frittenfett“ auf das Heimspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund, sagte ihr Trainer Uwe Rösler. Nicht nur den Düsseldorfern steht eine schwierige Aufgabe bevor: Gladbach spielt am Samstag beim FC Bayern und möchte in der Allianz Arena am liebsten das Hinspiel aus der Saison 2018/19 wiederholen, als die Borussia in München eine starke Leistung zeigte und 3:0 gewann.