Prognose der Redaktion : Bundesliga - so tippt die RP den 31. Spieltag

Düsseldorf Wird Bayern München vorzeitig Meister? Wie reagiert Borussia Mönchengladbach auf die Niederlage im Derby? Wer patzt im Rennen um die Champions-League-Plätze? Die Bundesliga-Tipps von RP ONLINE.

Der Thomas Müller könnte somit zum alleinigen Rekordmeister unter den Spielern avancieren.

Das direkte Duell steigt in München - im Topspiel gastieren die Schwarz-Gelben am Samstag beim Serienchampion. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Die Bilanz spricht deutlich für einen Heimsieg. Die letzten sieben Liga-Spiele verlor Dortmund in München, darunter waren deutliche Klatschen: 2:4, 0:4, 0:5, 0:6, 1:4, 1:5, 1:2.

Unser Tipp: Auch im achten Spiel in Serie gibt es für den BVB in München nichts zu holen.

Im Abstiegskampf trennte sich Bielefeld etwas überraschend von Trainer Frank Kramer. Nach zuletzt sieben Spielen ohne Sieg steht die Arminia vier Spieltage vor dem Saisonende auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Relegationsplatz ist zwei, das rettende Ufer ist drei Punkte entfernt. Bielefeld spielt am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln.

Zu einem echten Kellerduell kommt es zwischen Hertha BSC und dem VfB Stuttgart. Das Momentum liegt bei den Berlinern, denen in der Vorwoche durch den Sieg in Augsburg ein Befreiungsschlag gelang. Davon will sich der VfB aber nicht unterkriegen lassen. „Wir haben es weiter selbst in der Hand“, sagt VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo.

Unser Tipp: Während der sportliche Trend in Bielefeld auch nach dem 31. Spieltag weiter nach unten zeigt, darf man in Köln weiter von Europa träumen. Die Stuttgarter haben zwar eine um 17 Treffer bessere Tordifferenz als Hertha BSC, nach einem 1:1 in Berlin bleiben die Schwaben aber einen Punkt hinter dem direkten Konkurrenten.

Auch das Rennen um die Champions-League-Plätze ist noch nicht entschieden. RB Leipzig hat als Tabellendritter die Qualifikation für die Königsklasse in der eigenen Hand. Bayer Leverkusen, das derzeit zwei Punkte Rückstand auf Platz drei hat, muss in Fürth antreten. Der Werkself im Nacken sitzt der SC Freiburg. Der Pokal-Finalist strotzt vor Selbstvertrauen, anders als Gegner Borussia Mönchengladbach. Für die Fohlen wird es im Breisgau auch darum gehen, sich für die Derby-Niederlage zu rehabilitieren.

Unser Tipp: Bayer Leverkusen schlägt Fürth deutlich und besiegelt damit endgültig den Abstieg der Kleeblätter. RB Leipzig verteidigt Rang drei mit einem knappen Heimsieg. Da Freiburg gegen Borussia Remis spielt, könnte am 31. Spieltag eine Vorentscheidung im Kampf um die Champions League fallen.

Der 31. Spieltag im Überblick:

VfL Wolfsburg – FSV Mainz 05 (Freitag, 22. April, 20.30 Uhr)

RB Leipzig – Union Berlin

Eintracht Frankfurt – 1899 Hoffenheim

SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln – Arminia Bielefeld

Greuther Fürth – Bayer 04 Leverkusen (alle Samstag, 23. April, 15.30 Uhr)

Bayern München – Borussia Dortmund (Samstag, 23. April, 18.30 Uhr)

VfL Bochum – FC Augsburg (Sonntag, 24. April, 15.30 Uhr)

Hertha BSC – VfB Stuttgart (Sonntag, 24. April, 17.30 Uhr)

(RP)