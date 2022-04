Prognose der Redaktion : Bundesliga - so tippt die RP den 31. Spieltag

Düsseldorf Wird Bayern München vorzeitig Meister? Wie reagiert Borussia Mönchengladbach auf die Niederlage im Derby? Wer patzt im Rennen um die Champions-League-Plätze? Die Bundesliga-Tipps von RP ONLINE.

Das direkte Duell steigt in München - im Topspiel gastieren die Schwarz-Gelben am Samstag beim Serienchampion. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Unser Tipp: Auch im achten Spiel in Serie gibt es für den BVB in München nichts zu holen.

Zu einem echten Kellerduell kommt es zwischen Hertha BSC und dem VfB Stuttgart. Das Momentum liegt bei den Berlinern, denen in der Vorwoche durch den Sieg in Augsburg ein Befreiungsschlag gelang. Davon will sich der VfB aber nicht unterkriegen lassen. „Wir haben es weiter selbst in der Hand“, sagt VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo.