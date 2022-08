Prognose der Redaktion : Bundesliga - so tippt die RP den 3. Spieltag

Bundesliga - so tippt die RP den 3. Spieltag

Düsseldorf Die Borussia eröffnet am Freitagabend den 3. Spieltag der Bundesliga - mit einem Sieg gegen Hertha? Und platzt bei Bayer 04 endlich der Knoten mit dem ersten Saisonsieg? Die Bundesliga-Tipps von RP Online.

Borussia Mönchengladbach ist in der neuen Saison noch unbesiegt und verpasste beim FC Schalke 04 nur knapp den perfekten Start mit zwei Siegen. Gegen Hertha BSC kann am Freitagabend wenigstens kurzzeitig der Sprung an die Tabellenspitze gelingen.