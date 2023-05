Prognose der Redaktion Bundesliga - so tippt die RP den 33. Spieltag

Was wäre dortmundiger als eine Niederlage beim FC Augsburg am 32. Spieltag in dieser Ausgangslage. Diese Prognose ist selbsterfüllend und wird damit zum Leidwesen aller BVB-Fans und weiten Teilen der Liga genau so eintreffen. Die Dortmunder können auf die Vorlage der Bayern nicht antworten - Augsburg macht die Bayern zum Meister.