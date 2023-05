Prognose der Redaktion Bundesliga - so tippt die RP den 31. Spieltag

Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga kann nicht mehr gewinnen! Weder der FC Bayern noch Borussia Dortmund überstanden zuletzt einen Spieltag ganz oben in der Tabelle – und so wird sich das auch an diesem 31. Spieltag fortsetzen, wenn der Rekordmeister aus München in Bremen gastiert und dort Punkte lässt. Die Hausherren, die am 30. Spieltag noch einen sicher geglaubten Sieg gegen den FC Schalke 04 aus der Hand gaben, machen damit den Klassenerhalt endgültig fix.