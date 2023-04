Prognose der Redaktion Bundesliga - so tippt die RP den 29. Spieltag

Selten sah man BVB-Trainer Edin Terzic derart angefasst wie nach der gefühlten 3:3-Niederlage seines Teams beim lange Zeit in Unterzahl spielenden VfB Stuttgart. Der Coach sprach von Dummheit und fand damit allenthalben Widerhall. Ein solcher Auftritt sollte mit Meisterschaftsentzug nicht unter einem Jahr geahndet werden, das schienen selbst BVB-Vertreter einzusehen. Da der FC Bayern aber in merkwürdiger Geberlaune ist, bleibt es an der Spitze spannend. Trotz allzu regelmäßiger Rückschläge bewies diese Dortmunder Mannschaft auch immer wieder, dass sie sich auf ihre eigenen Stärken besinnen kann. Gegen zuletzt ebenfalls fahrige Frankfurter gibt es einen schnörkellosen Heimsieg zu beklatschen. Der wird allerdings ohne weitreichende Folgen für die Tabelle sein. Der FC Bayern wärmt die geschundenen Seelen nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City an einem hart erkämpften Auswärtssieg in Mainz. Damit gilt auch am 30. von 34 Spieltagen - alles geht noch für beide.