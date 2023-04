Prognose der Redaktion Bundesliga - so tippt die RP den 27. Spieltag

Bayer Leverkusen befindet sich im Aufwind, die Frankfurter gelinde gesagt nicht. Den letzten Erfolg feierte der letztjährige Europa-League-Sieger am Karnevalswochenende. Und daran kann sich doch wohl kaum einer mehr erinnern. Danach nur noch drei Punkte und das Champions-League-Aus. Mit einem Dreier kann Leverkusen in der Tabelle an der Eintracht vorbeiziehen.