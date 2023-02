Prognose der Redaktion Bundesliga - so tippt die RP den 23. Spieltag

Borussia Dortmund marschiert im Jahr 2023 weiter von Sieg zu Sieg. Dabei spielt die Mannschaft von Edin Terzic nicht einmal die Sterne vom Himmel, holt trotzdem die Punkte. In der Bundesliga ist der BVB punktgleich mit dem FC Bayern an der Tabellenspitze. Das könnte sich am Freitag aber bereits wieder ändern – wenn man gegen RB Leipzig das Spitzenspiel gewinnt. Denn RB liegt derzeit nur drei Punkte hinter Dortmund und Bayern. Es wird eng.