Prognose der Redaktion Bundesliga - so tippt die RP den 19. Spieltag

Am Samstagabend kommt es dann noch zum Westduell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke. Die Fohlenelf ist durch den Sieg in Hoffenheim in 2023 angekommen, Schalke dagegen auch mit dem torlosen Remis in Köln noch nicht. Ganze sechs Wintertransfers sollen jetzt doch noch für die Rettung sorgen. Doch dafür braucht es noch Zeit.