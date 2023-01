Prognose der Redaktion Bundesliga - so tippt die RP den 18. Spieltag

So etwas wie das Team der Stunde ist der 1. FC Köln. Nach dem fulminanten 7:1-Sieg gegen Werder Bremen brachte die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart auch den FC Bayern am 17. Spieltag an den Rande einer Niederlage, musste sich aber dann doch mit einem 1:1 begnügen. Nun geht es gegen Kellerkind Schalke 04, das gegen Leipzig die nächste herbe Niederlage kassiert hat. Das 1:6 offenbarte alle Schwächen der Königsblauen, die geradewegs auf den nächsten Abstieg zusteuern. Die selbstbewussten Kölner kommen da zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt nach Gelsenkirchen. Mit ihrer Torlaune und offensiven Stärke dürften sie die defensiv ohnehin schwachen Schalker in arge Bedrängnis bringen. Eigene Torgefahr strahlen die Knappen hingegen nur äußerst selten aus.