Prognose der Redaktion Bundesliga - so tippt die RP den 17. Spieltag

Kölns Trainer Steffen Baumgart erinnerte an die Ausgangslage vor dem Duell mit dem Tabellenführer: „Die einen wollen Meister werden, die anderen die Klasse halten.“ Trotzdem forderte er von seinem Team einen selbstbewussten Auftritt: „Wir wollen auch in München unsere Art von Fußball spielen. Wir wollen genauso mutig agieren, wie in den anderen Spielen auch und in München nicht irgendwie bestehen. Mit einer guten Leistung kann auch ein gutes Ergebnis gelingen.“