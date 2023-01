Prognose der Redaktion Bundesliga - so tippt die RP den 16. Spieltag

Tief im Westen herrscht akute Abstiegsgefahr. Der VfL Bochum startet als Tabellenvorletzter (13 Punkte) ins neue Fußball-Jahr. Gegner Hertha BSC hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto. „Für uns ist jedes Spiel eigentlich ein Endspiel“, sagte Berlins Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic im Winter-Trainingslager in Florida. Gleiches gilt für die Bochumer. Viel wird beim VfL davon abhängen, ob das Team seine Abwehrprobleme in den Griff bekommt. Schließlich musste kein Bundesligist in den ersten 15 Partien mehr Gegentreffer hinnehmen als der VfL (36).