Prognose der Redaktion : Bundesliga - so tippt die RP den 12. Spieltag

Bundesliga - so tippt die RP den 12. Spieltag

Düsseldorf Am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben die krisenbehafteten Schalker den formstarken SC Freiburg zu Gast - gelingt hier dennoch eine Überraschung? Union Berlin trifft auf Borussia Mönchengladbach und die Frankfurter empfangen den BVB. Die Bundesliga-Tipps von RP Online.

Seit sechs Spielen warten die Schalker nun schon auf einen Sieg. Doch irgendwann müssen die Knappen ja auch mal wieder gewinnen. Und warum dann nicht gleich mal für eine große Überraschung sorgen und als Schlusslicht der Liga den SC Freiburg als derzeitigen Tabellendritten mit etwas Glück und einem knappen Ergebnis schlagen? Vielleicht ist am Sonntag ja auch der Zeitpunkt gekommen, an dem Schalke-Stürmer Simon Terodde seine Torflaute beendet.

Borussia Mönchengladbach ist auswärts noch immer ohne Sieg. Das sich an diesem Spieltag etwas daran ändert wird, ist fraglich. Die Fohlen sind schließlich am Sonntag zu Gast beim Defensiv-Bollwerk Union Berlin. Und die sind nach der zweiten Saison-Niederlage gegen den VfL Bochum am vergangenen Spieltag sicherlich auf Wiedergutmachung aus.