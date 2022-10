Erster Doppelpack : Tigges schießt Köln zum Heimsieg gegen Augsburg

Köln Der 1. FC Köln hat sich mit einem Sieg gegen den FC Augsburg im Kampf um die Europapokal-Plätze zurückgemeldet. Steffen Tigges schoss den Effzeh mit einem Doppelpack zum Erfolg.

Anfangs war dem FC war bei allen Bemühungen anzumerken, dass die besten Scorer der Saison fehlten. Florian Kainz pausierte wegen seiner Gelb-Roten Karte aus dem Derby bei Borussia Mönchengladbach (2:5), Dejan Ljubicic fällt mit einer Knieverletzung bis zum Jahresende aus. Ohne die beiden Österreicher verzettelte sich Köln oft in Zweikämpfen und spielte längst nicht so forsch nach vorne, wie Baumgart das wünscht.

Die Gäste, bei denen die in der Innenverteidigung gesetzten Maximilian Bauer und Jeffrey Gouweleeuw gesperrt fehlten, begannen dagegen höchst effizient. Niederlechner nahm einen langen Pass aus der Augsburger Hälfte gut an, ließ Luca Kilian ins Leere laufen und traf. Für die Kölner setzte sich damit eine bittere Serie fort: Zuletzt haben sie in der Bundesliga am ersten Spieltag gegen Schalke 04 das 1:0 erzielt.