Wie schwierig ist die Situation für Hertha BSC?

Ziemlich schwierig. Bei dem Verein herrschte zuletzt schon viel Trubel. Gerade steht Hertha nur auf Tabellenplatz 15, gefährlich nah am Abstieg in die 2. Liga also. Wenn die Mannschaft aus der Quarantäne kommt, hat sie nur sehr wenig Zeit, um zusammen zu trainieren. In wenigen Wochen muss sie zudem viel häufiger spielen als geplant. Das könnte ein anstrengender Endspurt werden!