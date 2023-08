Doppelpack beim Startelf-Debüt Gosens schießt Union an die Spitze

Vor 17.810 Fans im Stadion am Böllenfalltor, darunter auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler, kam Gosens erstmals in der Bundesliga von Beginn an zum Einsatz. Der Rekordtransfer der Unioner rückte ebenso wie Josip Juranovic im Vergleich zum überzeugenden Erfolg gegen den FSV Mainz 05 (4:1) neu in die Startelf.