Bundesliga startet in Vorbereitung : Alle Blicke auf die neuen Trainer

Düsseldorf Die Fans haben wieder was zu gucken: Die Bundesliga-Klubs schwitzen für die neue Saison. Das hektische Trainergeschäft spiegelt sich auch beim Start in die Vorbereitung wider.

Die Bundesliga fasst wieder Tritt. Mit vielen neuen Gesichtern - gleich sieben auf dem Posten des Cheftrainers - steigen immer mehr Fußball-Klubs in die Vorbereitung ein. Besonders groß ist die Vorfreude auf die Premierensaison im Oberhaus bei Aufsteiger Union Berlin. „Es ist gut angelaufen. Die Jungs kamen wirklich sehr fit aus den Ferien zurück. Das ist ein erstes positives Zeichen. Ich freue mich jetzt auf alles, was noch kommt“, sagte Trainer Urs Fischer zum Trainingsauftakt. Sieben Wochen vor Saisonbeginn nahm auch Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag die Arbeit auf - vor großer Kulisse mit 3000 Fans, aber mit einem kleinem Kader.

An diesem Montag starten Hertha BSC mit Ante Covic und der FC Schalke 04 mit David Wagner in den Trainingsbetrieb. „Natürlich ist die Vorfreude riesengroß, die Wartezeit hat endlich ein Ende. Wir werden erstmal in einer kleineren Runde starten, die Nationalspieler steigen erst am 3. Juli ein, die U21-Nationalspieler noch später“, sagte Covic als Hertha-Chefcoach-Nachfolger von Pal Dardai. Erst am Donnerstag geht es beim 1. FC Köln unter dem neuen Verantwortlichen Achim Beierlorzer los.