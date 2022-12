Rahmenterminplan steht fest Bundesliga startet am 18. bis 20. August 2023

Frankfurt/Main · Die Fußball-Bundesliga startet Mitte August kommenden Jahres in die neue Saison, der Meister wird in der nächsten Spielzeit spätestens am 18. Mai 2024 gekürt. Dies geht aus dem Rahmenterminkalender hervor, den das Präsidium des DFB auf seiner Sitzung am Freitag in Frankfurt am Main verabschiedet hat.

09.12.2022, 13:28 Uhr

Das Logo der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist am Eingang zur Zentrale in Frankfurt am Main zu sehen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Die Saison in der Fußball-Bundesliga 2023/24 beginnt am Wochenende vom 18. bis 20. August 2023. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach seiner Präsidiumssitzung am Freitag in Frankfurt/Main und der Verabschiedung des Rahmenterminkalenders für 2023/24 bekannt. Die 2. Bundesliga beginnt die neue Spielzeit bereits am 28. Juli. Nach dem 17. Zweitliga-Spieltag vom 15. bis 17. Dezember 2023 und dem 16. Bundesliga-Spieltag am 19. und 20. Dezember 2023 gehen beide Klassen in die Winterpause. Die Saison im Fußball-Oberhaus wird am 12. Januar 2024 wieder aufgenommen, die 2. Liga folgt am 19. Januar 2024. Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag ist für den 18. Mai 2024 terminiert, einen Tag später, am 19. Mai 2024, findet der 34. und letzte Spieltag der 2. Bundesliga statt. In Liga drei beginnt die Saison am Wochenende vom 4. bis 6. August 2023. Nach dem 20. Spieltag am 19. und 20. Dezember 2023 macht die 3. Liga Winterpause bis zum 19. Januar 2024. Letzter Drittliga-Spieltag ist am 18. Mai 2024. Anschließend folgen die Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga. Diese werden im Zeitraum zwischen dem 22. und 29. Mai 2024 stattfinden. Der DFB-Pokal beginnt in der nächsten Saison mit der ersten Hauptrunde am Wochenende vom 11. bis 14. August 2023. Weiter geht es mit der zweiten Runde am 31. Oktober und 1. November 2023, ehe am 5. und 6. Dezember 2023 das Achtelfinale folgt. Am 30. und 31. Januar 2024 sowie am 6. und 7. Februar 2024 finden die Viertelfinalspiele statt. Das Halbfinale steigt am 2. und 3. April 2024. Das DFB-Pokalendspiel wird am 25. Mai 2024 traditionell in Berlin ausgetragen. Der Supercup ist für den 12. August 2023 vorgesehen. Da an diesem Wochenende auch die erste Runde im DFB-Pokal angesetzt ist, holen die beiden Supercup-Teilnehmer ihre Pokalspiele am 26. und 27. September 2023 nach.

