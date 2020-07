Laut Medienbericht : Bundesliga-Start mit Fans wahrscheinlicher

Als Stadion noch voll waren: RB Leipzigs Anhänger halten ihre Schals in die Höhe. Foto: dpa/Jan Woitas

Frankfurt RB Leipzig ist dem Ziel, ab der Saison 2020/21 wieder vor Zuschauern zu spielen, offenbar einen großen Schritt näher gekommen. Das Gesundheitsamt Leipzig hat das Hygienekonzept des Klubs akzeptiert, in dem wieder 50 Prozent der Plätze in der Arena mit Fans besetzt werden dürfen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) steht bei den Planungen für einen Bundesliga-Start mit Zuschauern offenbar vor einem Durchbruch. Nach einem Bericht der „Bild“ (Donnerstag) sind die Chancen gestiegen, dass die Clubs von September an ihre Stadien teilweise füllen dürfen. Detailplanungen werden am Donnerstag in einer Sonderkommission der DFL geklärt.