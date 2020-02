Nach Spiel gegen Gladbach : Stadion in Augsburg wegen „technischer Betriebsstörung“ geräumt

Augsburg Rund eine halbe Stunde nach dem Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach ist das Stadion in Augsburg geräumt worden.

Als Grund wurde in einer Durchsage eine „technische Betriebsstörung“ genannt. Alle Menschen - auch beide Mannschaften - wurden nach der Partie in der Fußball-Bundesliga am Samstag aufgefordert, die Arena zu verlassen. Viele der Spieler waren zu diesem Zeitpunkt allerdings noch unter der Dusche. Anschließend fuhren mehrere Feuerwehrwagen und ein Notarztauto vor der Haupttribüne vor. Weil der Alarm aber so schnell gelöst war, konnten beide Teams im Stadion bleiben. Nach etwa 15 Minuten kam eine Durchsage, dass keine Gefahr besteht.