„Krankheitsfall in der Familie“ Sportchef Schmidt tritt in Mainz ab

Schmidt solle in den kommenden Wochen noch “den Übergang in neue Strukturen begleiten„, führte Heidel weiter aus. Der Schweizer war im Zeitraum von 2010 bis 2017 erst als Nachwuchs- und später als Profitrainer in Mainz tätig, Ende 2020 kehrte er als Sportdirektor zurück. “Meine persönlichen Lebensumstände in der Schweizer Heimat haben sich aufgrund eines Krankheitsfalls in der Familie kurzfristig verändert„, sagte Schmidt. Er müsse nun andere “Prioritäten„ setzen.