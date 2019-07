Bundesliga-Spielplan : DFL terminiert die ersten sechs Spieltage

Düsseldorf Die Deutsche Fußball Liga hat am Mittwoch die Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga bis Ende September zeitgenau angesetzt.

In der Bundesliga wurden die Termine bis zum 6. Spieltag festgelegt, in der 2. Bundesliga erfolgten die Ansetzungen bis zum 8. Spieltag.

Im ersten Topspiel treffen am Samstag, 17. August (18.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04 aufeinander. Das große Derby bei Aufsteiger 1. FC Köln findet am von Fans geliebten Samstag um 15.30 Uhr statt.