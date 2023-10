Bundesliga-Spieltage bis Dezember terminiert Deshalb sind Fußballfans sauer auf die DFL

Köln in Leipzig, Freiburg in Leverkusen, Düsseldorf in Braunschweig, der HSV in Kaiserslautern: Ende Oktober stehen am 9. Spieltag der 1. Bundesliga und am 11. Spieltag der 2. Bundesliga für einige Fußballfans interessante Auswärtsreisen auf dem Programm. Das Problem: Wann genau diese Partien zwischen dem 27. und 29. Oktober angepfiffen werden, hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) erst am Donnerstagmittag bekannt gegeben. Also gerade einmal drei Wochen vor den Spielen. Eine Planung der Reise war für Auswärtsfans bislang also schlichtweg nicht möglich.