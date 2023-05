Fußball-Historie Die spannendsten Abstiegskämpfe der Bundesliga-Geschichte

Wie drastisch die Entscheidung am letzten Spieltag sein können, zeigt der Blick in die Vergangenheit; als Kaiserslautern 1996 das erste mal in der Bundesliga-Geschichte abstieg. Oder als 1999 in den letzten zehn Minuten 23 Treffer fielen. Oder als 2013 die vermeintlich sicheren Düsseldorfer mir nichts dir nichts auf einem direkten Abstiegsplatz rutschten.