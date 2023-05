Bundesliga So spannend ist der Abstiegskampf in diesem Jahr

Das Finale in der Bundesliga steht unmittelbar bevor. Die verbleibenden 90 Minuten plus Nachspielzeit am kommenden Wochenende entscheiden über Abstieg und Klassenerhalt. Vier Mannschaften müssen noch darum bangen, nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen, die TSG Hoffenheim ist angesichts von drei Punkten und 26 Toren Vorsprung auf Platz 16 nur noch theoretisch nicht gerettet.