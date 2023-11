Mix aus acht Fußballern So sieht der perfekte Bundesligaspieler aus

Ein entscheidendes Kriterium heutzutage in der Bundesliga lautet: Geschwindigkeit. Wer auf Kurz- und Langdistanzen nicht ausreichend Tempo mitbringt, ist meist außen vor. Gerade bei Offensivspielern ist eine hohe Sprintgeschwindigkeit längst Voraussetzung. Dennoch gibt es auch in dieser Hinsicht Spieler, die herausragen: allen voran Alphonso Davies. Kein anderer Spieler ist seit Jahren in jeglichen Sprint-Statistiken oben dabei. Auch in der laufenden Saison führt der Kanadier die Bestenliste mit 35,97 km/h erneut an. Die Führungsposition teilt er sich in diesem Jahr bisher mit Stuttgarts Silas Katompa Mvumpa, Heidenheims Eren Dinkci und Sheraldo Becker von Union Berlin. Im vergangenen Jahr war Dortmunds Karim Adeyemi mit 36,65 km/h vorne.