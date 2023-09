Exklusivität und Emotion Sender wollen näher an die Bundesliga

Live dabei sein, wenn Trainer Thomas Tuchel in der Halbzeitpause den Stars des FC Bayern München in der Kabine Anweisungen gibt. Direkt in die angespannten Gesichter der Profis im Mannschaftsbus schauen, während sie zum Stadion fahren. Stars interviewen, wenn sie nach dem Training auf der Massagebank liegen. Noch näher dran sein, noch mehr Emotionen - sieht so die TV-Berichterstattung der Fußball-Bundesliga in Zukunft aus?